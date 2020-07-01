Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.

с чего всё началось

Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ. Об этом заявил член рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, хакеры пытались нарушить работу сайта ОП РФ и сайта фейкам.нет после официального окончания онлайн-голосования.

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