Политика
РЕН ТВПосле опровержения фейков хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ
Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ. Об этом заявил член рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, хакеры пытались нарушить работу сайта ОП РФ и сайта фейкам.нет после официального окончания онлайн-голосования.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.ФАН30 июня в 15:57
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Политика
Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля
По данным газеты, "ключевым посредником между ГРУ и боевиками", связанными с талибами, был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.
Интерфакс 00:45
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Поправки в Конституцию РФ поддержали 82% жителей Саратовской области
В Саратовской области из общего числа жителей, пришедших 1 июля на участки для голосования, 82,24% поддержали поправки в Конституцию РФ.
Регион 64 вчера в 23:42
Политика
В Забайкалье 72,92% избирателей поддержали поправки к Конституции
За принятие поправок к Конституции РФ в Забайкалье, по предварительным итогам голосования, высказались 74,92% избирателей, против - 24,22%, сообщили РИА Новости в избиркоме Забайкальского края.
РИА Новости 00:40
Происшествия
На автозаправке под Ульяновском произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в среду на автозаправке в поселке Белый Ключ под Ульяновском, пострадали два человека.
ТАСС вчера в 11:57
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Футбол
Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".
РИА Новости вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции
Экспресс газета 01:10
Политика
Явка на опрос по Конституции в Екатеринбурге составила около 45%
Явка на опрос по изменению Конституции в Екатеринбурге составила около 45%, заявил глава города Александр Высокинский во время брифинга.
Znak.com вчера в 13:21
Космос
Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика вчера в 05:16
Происшествия
Стая собак растерзала кошку на детской площадке в Красноярске
ТВ-Енисей 30 июня в 08:44
Космос
Новосибирцы увидят в июле парад планет
Atas.info вчера в 21:36
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Армия и оружие
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену
Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла массированные удары по ряду провинций Йемена.
Известия вчера в 19:20
Здоровье
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 01:12
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Культура
Пригожин оценил положение российских артистов
Lenta.ru вчера в 23:54
Космос
На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года
Коммерсантъ 28 июня в 22:38
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
Происшествия
В Якутии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 105 пациентов излечились, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 00:39
Космос
Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году
Известия вчера в 17:33
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22