Политика

РЕН ТВРЕН ТВПосле опровержения фейков хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ

Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ. Об этом заявил член рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, хакеры пытались нарушить работу сайта ОП РФ и сайта фейкам.нет после официального окончания онлайн-голосования.
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с чего всё началось

Малькевич рассказал, кто стоит за DDoS-атакой на сайты ОП РФ и фейкам.нет

Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.
ФАН30 июня в 15:57

Подробнее о событии

Хакеры атаковали сайт Общественной палаты России с украинского IP

Взгляд.рувчера в 18:43

Общественная палата снова сообщила об атаке на сайт

Коммерсантъвчера в 16:20

Хакеры снова атаковали сайт Общественной палаты

Газета.Ruвчера в 16:28

Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса

РИА Новостивчера в 15:49

Сайт Общественной палаты РФ атаковали второй раз за сутки

РЕН ТВвчера в 15:47

Хакеры вновь атаковали сайт Общественной палаты России

ТАССвчера в 15:35

Сайт Общественной палаты России вновь атаковали

Lenta.ruвчера в 16:13
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Политика

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

По данным газеты, "ключевым посредником между ГРУ и боевиками", связанными с талибами, был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.
Интерфакс 00:45
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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Общество

Поправки в Конституцию РФ поддержали 82% жителей Саратовской области

В Саратовской области из общего числа жителей, пришедших 1 июля на участки для голосования, 82,24% поддержали поправки в Конституцию РФ.
Регион 64 вчера в 23:42
24
Политика

В Забайкалье 72,92% избирателей поддержали поправки к Конституции

За принятие поправок к Конституции РФ в Забайкалье, по предварительным итогам голосования, высказались 74,92% избирателей, против - 24,22%, сообщили РИА Новости в избиркоме Забайкальского края.
РИА Новости 00:40
1
Происшествия

На автозаправке под Ульяновском произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в среду на автозаправке в поселке Белый Ключ под Ульяновском, пострадали два человека.
ТАСС вчера в 11:57
6
Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
15
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
328
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,6K
Общество

Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
8
Футбол

Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".
РИА Новости вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции

Экспресс газета 01:10
1
Политика

Явка на опрос по Конституции в Екатеринбурге составила около 45%

Явка на опрос по изменению Конституции в Екатеринбурге составила около 45%, заявил глава города Александр Высокинский во время брифинга.
Znak.com вчера в 13:21
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Космос

Установлен точный центр тяжести Солнечной системы

Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика вчера в 05:16
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Происшествия

Стая собак растерзала кошку на детской площадке в Красноярске

ТВ-Енисей 30 июня в 08:44
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Космос

Новосибирцы увидят в июле парад планет

Atas.info вчера в 21:36
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Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
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Армия и оружие

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену

Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла массированные удары по ряду провинций Йемена.
Известия вчера в 19:20
Здоровье

Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов

Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 01:12
1
Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
17
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
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Культура

Пригожин оценил положение российских артистов

Lenta.ru вчера в 23:54
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Космос

На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года

Коммерсантъ 28 июня в 22:38
1
Общество

В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
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Происшествия

В Якутии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 105 пациентов излечились, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 00:39
3
Космос

Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году

Известия вчера в 17:33
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
1,3K
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
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