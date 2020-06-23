Экономика

ГородовойГородовойПосле отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

Россияне стали меньше тратить денег на продукты питания после того, как основная часть ограничений из-за коронавируса была снята. К этому выводу пришли аналитики агентства «Ромир».
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Россияне после отмены самоизоляции сократили расходы на еду

Интересант08:58

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

Городовой11:18

Россияне стали меньше тратить деньги на еду после отмены изоляции

News.ru09:35

Подсчитана доля расходов россиян на еду

Lenta.ru09:00

Эксперты подсчитали расходы россиян на еду после снятия режима самоизоляции

Экономика сегодня11:28

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

РБК08:46
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Здоровье

Новосибирская область покинула «красную зону» коронавируса

Выяснилось, что Новосибирская область покинула пятёрку наиболее заразных регионов Сибири.
Новая Сибирь вчера в 13:03
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
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Политика

Путин выступит с обращением к жителям РФ

Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
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Политика

Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
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Экономика

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 11:37
Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Общество

Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК 10:49
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Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
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Политика

Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период

Россиянам еще предстоит непростой период, но уверенность в том, что жизнь налаживается, создает другой, позитивный, оптимистичный настрой, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:57
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
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Наука

Ученые изучили работу мозга человека, который не может видеть цифры

NewInform 11:15
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Армия и оружие

Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире

Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04
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Политика

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
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Политика

Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
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Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
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Авто

Продажи черноземного «Мотор Ленда» в июне выросли на треть

Увеличение продаж на 30% отмечается в салонах Mitsubishi и Nissan. Рост интереса к премиальной марке Volvo чуть более сдержанный – 20%.
Агентство Бизнес Информации 11:35
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«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Ведомости 06:47
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Политика

Владимир Путин встретился с президентом Сербии

Первый канал 11:23
Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Общество

Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, о которых было объявлено ранее.
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Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru вчера в 08:23
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