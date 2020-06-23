Россияне стали меньше тратить денег на продукты питания после того, как основная часть ограничений из-за коронавируса была снята. К этому выводу пришли аналитики агентства «Ромир».

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

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