Экономика
ГородовойПосле отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
Россияне стали меньше тратить денег на продукты питания после того, как основная часть ограничений из-за коронавируса была снята. К этому выводу пришли аналитики агентства «Ромир».
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Здоровье
Новосибирская область покинула «красную зону» коронавируса
Выяснилось, что Новосибирская область покинула пятёрку наиболее заразных регионов Сибири.
Новая Сибирь вчера в 13:03
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 05:13
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Политика
Путин выступит с обращением к жителям РФ
Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Экономика
Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 11:37
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК 10:49
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Политика
Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период
Россиянам еще предстоит непростой период, но уверенность в том, что жизнь налаживается, создает другой, позитивный, оптимистичный настрой, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:57
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Армия и оружие
Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире
Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
Политика
Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03
Авто
Продажи черноземного «Мотор Ленда» в июне выросли на треть
Увеличение продаж на 30% отмечается в салонах Mitsubishi и Nissan. Рост интереса к премиальной марке Volvo чуть более сдержанный – 20%.
Агентство Бизнес Информации 11:35
Политика
Владимир Путин встретился с президентом Сербии
Первый канал 11:23
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Общество
Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, о которых было объявлено ранее.
ГТРК Марий Эл 10:51
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru вчера в 08:23