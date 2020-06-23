Экономика

РБКРБКПосле отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» в результате расчета Food Index (есть у РБК).
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Россияне сократили расходы на еду

НТВ13:52

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

РБК08:46

Исследование: россияне второй месяц подряд тратят на продукты более 40% своих расходов

ТАСС12:16

Россияне стали меньше тратить деньги на еду после отмены изоляции

News.ru09:35

Подсчитана доля расходов россиян на еду

Lenta.ru09:00

Россияне после отмены самоизоляции сократили расходы на еду

Интересант08:58

Из-за пандемии траты россиян на питание за два месяца превысили 40 % всех расходов

Невские Новости13:12
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Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
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Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
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Авто

Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Компания Haval расширила гамму двигателей купеобразного кроссовера F7x в России: теперь она включает 150-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра.
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Шоу-бизнес

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Общество

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Производство одномоторного самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии на мощностях компании Magnus Aircraft.
ТАСС 13:42
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Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин

«Локомотив» действительно выглядел неубедительно на финише прошлого года, когда и созрело окончательное решение о расставании с Семиным.
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Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Футбол

Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»

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Здоровье

В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
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Общество

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Коммерсантъ 11:02
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Футбол

Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве

По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru 13:15
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Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Шоу-бизнес

Пугачева вновь станет бабушкой

Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада.
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Происшествия

В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами

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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
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Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
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Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
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Общество

Путин: в России сохраняется резерв 180 тысяч коек

Резерв коек в 180 тысяч сохраняется в повышенной готовности, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.
РИА Новости 10:27
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Футбол

Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
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В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
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