Экономика

РБКРБКПосле отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» в результате расчета Food Index (есть у РБК).
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Из-за пандемии траты россиян на питание за два месяца превысили 40 % всех расходов

Невские Новости13:12

Россияне стали меньше тратить деньги на еду после отмены изоляции

News.ru09:35

Исследование: россияне второй месяц подряд тратят на продукты более 40% своих расходов

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Эксперты рассказали об изменениях в тратах россиян на продукты

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Подсчитана доля расходов россиян на еду

Lenta.ru09:00

Россияне после отмены самоизоляции сократили расходы на еду

Интересант08:58

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

РБК08:46
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Lenta.ru 12:01
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Политика

Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни

После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
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Общество

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
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Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
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Политика

Бокерию наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

РИА Новости 12:46
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Армия и оружие

Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ

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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Общество

Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Общество

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина по корректировке НДФЛ.
RT на русском 12:15
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Экономика

В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
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Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
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Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
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Экономика

Путин предложил снизить налог на прибыль для IT-компаний до 3 %

Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ).
3DNews 11:33
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Наука

В Бразилии учатся выявлять коронавирус по голосу

По словам одного из авторов проекта Марсело Финжера, система изучает человеческую речь, которая записана, к примеру, при телефонном разговоре, и находит нарушения дыхания, свидетельствующие о том, что человеку необходимо оказать срочную медпомощь.
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Общество

Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Космос

NASA выдало грант на новые поиски следов внеземных цивилизаций

ВладТайм 09:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

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Футбол

Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»

Российская газета 12:15
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
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Политика

Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
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Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
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