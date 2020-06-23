Экономика
РБКПосле отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» в результате расчета Food Index (есть у РБК).
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РБК 10:38
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Газета.Ru 06:32
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Депутат Государственной думы России, бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что сосредоточен на политической карьере и не намерен возобновлять тренерскую деятельность.
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Один из первых туроператоров России, петербургская фирма «Ника» сообщила о прекращении деятельности с 22 июня, сообщает «Интерфакс».
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Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Армия и оружие
Российские средства ПВО сбили два дрона боевиков вблизи базы Хмеймим
Российские и сирийские средства противовоздушной обороны 22 июня сбили два ударных беспилотника террористов вблизи авиабазы Хмеймим, сообщил во вторник, 23 июня, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
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Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире
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Газета.Ru 14:53
Происшествия
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РИА Новости 13:19
Наука
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Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
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