Экономика

РБКРБКПосле отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» в результате расчета Food Index (есть у РБК).
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Россияне сократили расходы на еду

НТВ13:52

Подсчитана доля расходов россиян на еду

Lenta.ru09:00

Исследование: россияне второй месяц подряд тратят на продукты более 40% своих расходов

ТАСС12:16

Россияне стали меньше тратить деньги на еду после отмены изоляции

News.ru09:35

Из-за пандемии траты россиян на питание за два месяца превысили 40 % всех расходов

Невские Новости13:12

Россияне после отмены самоизоляции сократили расходы на еду

Интересант08:58

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

РБК08:46
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Инфорос 04:18
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Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса

Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы с угрозой голода.
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Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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США назвали срок «энергетической независимости» Польши от России

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна стремится к независимости от России с помощью развития энергетической и транспортной инфраструктуры и укрепления союза с США.
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Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
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Политика

В областной Думе по вине КПРФ произошла потасовка

Саратов 24 14:38
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Футбол

Газзаев опроверг слухи о готовности вернуться в ЦСКА

Депутат Государственной думы России, бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что сосредоточен на политической карьере и не намерен возобновлять тренерскую деятельность.
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Общество

Старейший туроператор России прекратил работу

Один из первых туроператоров России, петербургская фирма «Ника» сообщила о прекращении деятельности с 22 июня, сообщает «Интерфакс».
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Армия и оружие

Российские средства ПВО сбили два дрона боевиков вблизи базы Хмеймим

Российские и сирийские средства противовоздушной обороны 22 июня сбили два ударных беспилотника террористов вблизи авиабазы Хмеймим, сообщил во вторник, 23 июня, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
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Армия и оружие

Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире

Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
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Происшествия

В Екатеринбурге обстреляли трамвай

Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
РИА Новости 13:19
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Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

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Наука

Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики

Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
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Шоу-бизнес

Пугачева вновь станет бабушкой

Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада.
Газета.Ru 03:50
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

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«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию

Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
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Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым

Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
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Адвокат: Ефремов пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль

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Ангелина Вовк рассказала, как перенесла клиническую смерть

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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
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