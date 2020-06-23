В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» в результате расчета Food Index (есть у РБК).

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

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