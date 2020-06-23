Экономика

РБКРБКПосле отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» в результате расчета Food Index (есть у РБК).
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Оценены майские расходы россиян на еду

Росбалт09:40

Россияне стали меньше тратить деньги на еду после отмены изоляции

News.ru09:35

Подсчитана доля расходов россиян на еду

Lenta.ru09:00

Россияне после отмены самоизоляции сократили расходы на еду

Интересант08:58

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

РБК08:46
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Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости вчера в 11:29
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
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Футбол

На посту главного тренера ЦСКА Овчинников временно заменит Гончаренко

МонаВиста вчера в 13:58
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

Путин: Нерабочие дни были обоснованными

Введение режима нерабочих дней в России было обоснованным. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.
Фонтанка.Ру 10:08
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
3,4K
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Элизабет Херли совершил самоубийство

Бывший бойфренд британской актрисы Элизабет Херли – сценарист и продюсер Стив Бинг, состояние которого оценивалось миллионами, покончил жизнь самоубийством.
Bimru.ru 09:27
Космос

Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету

«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Свободная Пресса 00:38
4
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Политика

Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране не было растерянности из-за распространения коронавируса.
РБК 10:09
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
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Политика

Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если его никто не обжалует, пояснила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 10:01
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
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Наука

В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра

В длину Himeoolithus murakamii достигает всего 4,5 сантиметра. В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра.
Piter.tv 08:51
Общество

The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице

Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru вчера в 02:33
63
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
1
Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
12
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1,1K
Общество

Росавиация направила предложения по возобновлению международных рейсов

Росавиация направила в правительство предложения по возобновлению международных авиарейсов. Об этом 23 июня сообщает источник «РИА Новости».
Известия 09:18
Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вести.Ru 09:36
122
Политика

Путин в очередной раз может стать президентом России

Путин подтвердил, что допускает возможность вновь баллотироваться на пост главы России в случае, если граждане страны поддержат поправку к Конституции о президентском сроке.
Муксун.fm 21 июня в 14:00
21K
Гаджеты

Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети

Ferra 21 июня в 09:14
21
Теннис

Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Вести.Ru 08:32
10
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
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Общество

Федеральная палата адвокатов уличила защитников Ефремова в саморекламе

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле российского актера Михаила Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы.
Известия 08:27
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
1,1K
Культура

В рамках проекта RT вышел новый эпизод «Акцент Шоу»

В рамках проекта RT вышел четвёртый эпизод «Акцент Шоу», который посвящён английскому языку и тому, как на нём говорят в мире.
RT на русском 08:18
Политика

Граждане 113 стран смогут посетить Россию по новым электронным визам

28 января на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о введении в России электронных виз для иностранных туристов.
Известия 09:22
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