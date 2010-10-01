Энергетика
REGNUMПосле отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ
Чиновник напомнил, что правительство приняло решение, которым зафиксировало цену на газ для населения Украины на весь нынешний отопительный сезон. Согласно этому распоряжению, цена составит 6,96 грн за кубометр с НДС, но без тарифов на транспортировку.
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Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
Политика
Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями.
Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
Космос
«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик
Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Политика
Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»
Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Политика
Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе
Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Экономика
Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Шоу-бизнес
Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом
Политика
В Госдепе призвали Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госсекретарь отметил, что в США ждут от ЕС усиления торговых связей и совместного противостояния угрозам общей безопасности и демократическим ценностям, которые исходят от России, Китая и Ирана.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Экономика
Почему курс Bitcoin упадет до $2000. Положение криптовалюты ухудшилось
Если ситуация повторится, стоимость актива опустится до $2000. С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Быстров советует фанатам «Спартака» ехать в Европу, где есть гей-парады
Бывший футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров высказался по поводу задержаний фанатов красно-белых перед игрой в Питере.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Общество
В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде
В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с Лисиным
Нападающий Энвер Лисин покинул «Трактор», информирует официальный сайт клуба.
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.
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