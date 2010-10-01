Чиновник напомнил, что правительство приняло решение, которым зафиксировало цену на газ для населения Украины на весь нынешний отопительный сезон. Согласно этому распоряжению, цена составит 6,96 грн за кубометр с НДС, но без тарифов на транспортировку.

После отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ

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