Энергетика

REGNUMREGNUMПосле отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ

Чиновник напомнил, что правительство приняло решение, которым зафиксировало цену на газ для населения Украины на весь нынешний отопительный сезон. Согласно этому распоряжению, цена составит 6,96 грн за кубометр с НДС, но без тарифов на транспортировку.
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После отопительного сезона Украина перейдет на рыночные цены на газ

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После отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ

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Путин разрешил силовикам сбивать дроны

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Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание «Ъ». Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.
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Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
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Мантуров сказал, когда предустановка не повлияет на цены гаджетов

Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией Smart TV при грамотном подходе не приведёт к росту цен на гаджеты.
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
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В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 декабря начал двухдневный официальный визит в Сербию, где у него запланирована встреча с главой государства Александаром Вучичем.
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Что ждет доллар и евро в начале недели: официальный курс валют

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Генпрокурор Абхазии уволен после серии убийств в Сухуме

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачбу освобожден от занимаемой должности.
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