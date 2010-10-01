Энергетика
REGNUMПосле отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ
Чиновник напомнил, что правительство приняло решение, которым зафиксировало цену на газ для населения Украины на весь нынешний отопительный сезон. Согласно этому распоряжению, цена составит 6,96 грн за кубометр с НДС, но без тарифов на транспортировку.
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Политика
Путин разрешил силовикам сбивать дроны
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право силовикам сбивать беспилотники, если они находятся в воздухе незаконно.
Экономика
Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание «Ъ». Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Происшествия
После обрушения моста в Оренбурге возбуждено уголовное дело
По факту обрушения части моста в Оренбурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Общество
Мантуров сказал, когда предустановка не повлияет на цены гаджетов
Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией Smart TV при грамотном подходе не приведёт к росту цен на гаджеты.
Политика
США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом, заявил Зеленский
В интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты могут помочь украинской стороне в ситуации вокруг полуострова Крым.
Кино
Тут был Саб-Зиро: продюсер фильма по Mortal Kombat показал ледяную локацию
Продюсер Тодд Гарнер, который работает над экранизацией Mortal Kombat, опубликовал в твиттере фотографию некой локации, покрытой льдом.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка Томаса Гейнсборо
«Декабрьские вечера» в Пушкинском музее в этом году посвящены музыке британских композиторов, а сопровождать концерты фестиваля будет выставка Томаса Гейнсборо.
Здоровье
Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Футбол
Краснодар — Тамбов 0:0
Политика
Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 декабря начал двухдневный официальный визит в Сербию, где у него запланирована встреча с главой государства Александаром Вучичем.
Происшествия
В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем
СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Финансы
Что ждет доллар и евро в начале недели: официальный курс валют
Прогноз развития экономики Молдовы: лей, евро, доллар и рубль на фоне торговых войн >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пользу в понедельник оказались российский рубль, который установился на уровне 0,2723 лея, украинская гривна подорожала до 0,7301 лея, а румынский лей - до 4,0221 в пересчете на нацвалюту.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Политика
Генпрокурор Абхазии уволен после серии убийств в Сухуме
Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачбу освобожден от занимаемой должности.