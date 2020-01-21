Политика

РБКРБКМединский после отставки перейдет на работу в Кремль

Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил знакомый Мединского. РБК направил запрос Мединскому.
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Мединский после отставки перейдет на работу в Кремль

РБК13:59

СМИ сообщили о новой должности Мединского

БИЗНЕС Online15:57

Назначен новый заместитель главы аппарата правительства России

REGNUM17:36

РБК: Мединский станет помощником Путина по культуре

Газета.Ru16:09

Мединский станет помощником Путина

Lenta.ru14:37

СМИ узнали новое место работы Мединского

URA.Ru17:18

Мединский покинет пост министра культуры

News.ru08:11
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Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК 22:01
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
BFM.ru 05:24
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
RT на русском 18:50
Авто

Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях

К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.
Автоновости дня вчера в 06:38
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За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
Авто

Компания Geely покажет седан на платформе Volvo

Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
CarsWeek.ru 08:29
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета 18:04
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Финансы

Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год

По итогам 2018 года ВТБ направил на дивиденды 15% от чистой прибыли по МСФО. Выплаты составили ₽0,0010987 на бумагу.
РБК 04:13
Происшествия

В Подмосковье девочка сумела убежать от подозрительного мужчины

Оka.fm 07:30
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Экономика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости 20:17
Шоу-бизнес

Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах

Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Paparazzi.ru 06:41
Политика

Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 13:21
Технологии

Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американская корпорация Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят расплачиваться в магазинах с помощью скана ладони, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Факты 18 января в 22:28
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM 04:31
Происшествия

На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБК 21:58
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
Культура

На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»

Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Комсомольская правда 19 января в 23:21
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Интерфакс 07:45
Происшествия

Среди погибших при прорыве трубы в пермском отеле оказался ребенок

Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
РИА Новости вчера в 01:57
Гаджеты

На рынке появился смартфон с NFC дешевле 6000 рублей

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Политика

Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Инфорос 00:25
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Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс»

Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.
Газета.Ru 22:01
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FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в недостойном поведении игроков

Футбольная ассоциация (FA) обвинила «Манчестер Юнайтед» в том, что клуб не обеспечил «достойное поведение» игроков в матче 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2). Функционеры имеют в виду эпизод в первом тайме встречи.
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Зюганов отреагировал на новый состав правительства

На новый состав правительства России, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, отреагировал лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, 22 января в эфире телеканала Россия 24.
Красная весна 15:42
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