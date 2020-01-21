Политика

Lenta.ruLenta.ruМединский станет помощником Путина

Бывший глава Министерства культуры России Владимир Мединский станет помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник и знакомого самого Мединского.
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СМИ узнали новое место работы Мединского

URA.Ruвчера в 17:18

Новым министром культуры стала специалист по документальному кино

Ведомостивчера в 12:54

Мединский станет помощником Путина

Lenta.ruвчера в 14:37

РБК: Мединский станет помощником Путина по культуре

Газета.Ruвчера в 16:09

Мединский после отставки перейдет на работу в Кремль

РБКвчера в 13:59

Назначен новый заместитель главы аппарата правительства России

REGNUMвчера в 17:36

Кто станет новым министром культуры? Голосование Forbes Life

Forbesвчера в 07:00
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Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Политика

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
ПолитРоссия вчера в 13:44
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
Соловей.Инфо вчера в 01:32
Игры

Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея

В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
REGNUM вчера в 10:47
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
Политика

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Футбол

«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ

РИА Новости вчера в 17:15
Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
RT на русском 00:02
Политика

В России сформировано новое правительство

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
REGNUM вчера в 13:26
Футбол

Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»

Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Soccer.ru вчера в 13:11
Политика

СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
РБК вчера в 18:50
Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

Вести.Ru вчера в 01:38
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия вчера в 09:44
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Кино

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»

Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
Стерлеград вчера в 10:31
Политика

Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 16:01
Политика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 20:17
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ

Невские Новости вчера в 11:56
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел вдвое

Модель Huawei Mate 20 X 5G стала первым поступившим в продажу смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения 5G .
iXBT.com вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах

Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Paparazzi.ru вчера в 06:41
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
RT на русском вчера в 12:47
Здоровье

Амурская инфекционная больница работает в режиме повышенной готовности

В АОИБ и раньше объявлялся режим повышенной готовности.
АСН24 вчера в 04:58
Общество

Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости сообщил, что ездит на автомобиле Genesis 2016 года выпуска и что "Мерседесом" он не располагает.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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