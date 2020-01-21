Политика
Lenta.ruМединский станет помощником Путина
Бывший глава Министерства культуры России Владимир Мединский станет помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник и знакомого самого Мединского.
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Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Здоровье
До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Шоу-бизнес
Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова
Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Политика
Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Футбол
«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Хоккей
Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
Политика
В России сформировано новое правительство
Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин
Происшествия
Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Кино
Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»
Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Политика
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел вдвое
Модель Huawei Mate 20 X 5G стала первым поступившим в продажу смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения 5G .
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
Здоровье
Амурская инфекционная больница работает в режиме повышенной готовности
В АОИБ и раньше объявлялся режим повышенной готовности.
Общество
Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости сообщил, что ездит на автомобиле Genesis 2016 года выпуска и что "Мерседесом" он не располагает.
Происшествия
ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв
На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.