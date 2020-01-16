Экономика

АБНАБНПосле отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение

После отставки правительства, о которой стало известно накануне, на российском фондовом рынке произошли негативные, но непродолжительные изменения.
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Мишустин вернул рубль на место

Уралинформбюро15 января в 23:21

После отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение

АБН16 января в 01:08

Валютный рынок отреагировал на кандидатуру Мишустина укреплением рубля

Евразия Daily16 января в 01:25
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Политика

Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Московский Комсомолец вчера в 08:44
Кино

В «Матрице 4» вернется персонаж из «Матрицы 2»

Создатели фантастического фильма "Матрица 4" решили вернуть популярного персонажа, представленного во второй серии.
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Технологии

СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone

В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
РБК 04:42
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Разведчик рассказал об операции по освобождению Кракова в 1945 году

Известия 04:34
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Хоккей

Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

Российская газета вчера в 14:09
Политика

В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев.
RT на русском 04:42
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ вчера в 22:19
Общество

Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо

Основатель и почётный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо скончался в возрасте 99 лет после продолжительной болезни, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правление корпорации.
RT на русском 03:57
Религия

Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду

19 января 14:11 Каждый год губернатор окунается либо в духовной столице Урала — Верхотурье, либо в Екатеринбурге на Малоистокском пруду, где окунался сегодня.
Екатеринбург Онлайн 00:42
Общество

Названы самые популярные российские лечебные курорты

Газета.Ru 02:09
Технологии

Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахом ладони.
Известия вчера в 17:27
Наука

Ученые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»

РИА Новости вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру

Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
RuNews24.ru 04:37
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro вчера в 22:11
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК вчера в 02:23
Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

Коммерсантъ 02:25
Шоу-бизнес

Людмила Поргина после смерти Караченцова отдыхает по горящим путевкам

По словам актрисы, неделя в Италии по горящей путевке обошлась ей в 30 тысяч рублей, поездка на побережье Гоа стоила дороже, ведь одни билеты выходят в 60–100 тысяч в зависимости от класса.
НТВ вчера в 08:01
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Экономика

Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
РБК 03:04
Общество

Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

Газета.Ru 17 января в 23:49
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru вчера в 17:12
Политика

Трамп раскритиковал идею возведения «морской стены» вокруг Нью-Йорка

Взгляд.ру вчера в 22:27
Общество

Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
ЗакC.Ру 04:05
Культура

Мишустин и Беглов поздравили дирижера Александра Дмитриева с 85-летием

Премьер-министр Российской Федерации и губернатор Северной столицы поздравили с юбилеем дирижёра Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Александра Дмитриева.
Gazeta.SPb 03:38
Происшествия

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

РИА Новости 01:20
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