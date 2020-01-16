Экономика
АБНПосле отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение
После отставки правительства, о которой стало известно накануне, на российском фондовом рынке произошли негативные, но непродолжительные изменения.
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Валютный рынок отреагировал на кандидатуру Мишустина укреплением рубля
Евразия Daily16 января в 01:25
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Политика
Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами
Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Кино
В «Матрице 4» вернется персонаж из «Матрицы 2»
Создатели фантастического фильма "Матрица 4" решили вернуть популярного персонажа, представленного во второй серии.
Технологии
СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone
В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Политика
В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Общество
Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо
Основатель и почётный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо скончался в возрасте 99 лет после продолжительной болезни, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правление корпорации.
Религия
Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду
19 января 14:11 Каждый год губернатор окунается либо в духовной столице Урала — Верхотурье, либо в Екатеринбурге на Малоистокском пруду, где окунался сегодня.
Общество
Названы самые популярные российские лечебные курорты
Технологии
Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони
Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахом ладони.
Наука
Ученые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Шоу-бизнес
Людмила Поргина после смерти Караченцова отдыхает по горящим путевкам
По словам актрисы, неделя в Италии по горящей путевке обошлась ей в 30 тысяч рублей, поездка на побережье Гоа стоила дороже, ведь одни билеты выходят в 60–100 тысяч в зависимости от класса.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Экономика
Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
Общество
Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Политика
Трамп раскритиковал идею возведения «морской стены» вокруг Нью-Йорка
Общество
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
Культура
Мишустин и Беглов поздравили дирижера Александра Дмитриева с 85-летием
Премьер-министр Российской Федерации и губернатор Северной столицы поздравили с юбилеем дирижёра Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Александра Дмитриева.
Происшествия