Экономика
АБНПосле отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение
После отставки правительства, о которой стало известно накануне, на российском фондовом рынке произошли негативные, но непродолжительные изменения.
Читать в источнике
Оценить396
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Гаджеты
Появились подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Спорт
Непряева заняла второе место в гонке преследования на этапе КМ в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Политика
Евгений Сатановский: Свора лает на Россию до первой крови
Осталось подождать мнения по этому поводу Варшавы. Что характерно, в отличие от них Монголия и Франция молчат.
Авто
«АвтоВАЗ» изменил название Chevrolet Niva
Компания АвтоВАЗ убрала надпись Chevrolet из шапки официального сайта Chevrolet Niva.
Единоборства
Серроне госпитализирован после нокаута от Макгрегора
Боец UFC Дональд Серроне экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса после нокаута в первом раунде от бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Общество
Facebook извинился за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина
В компании Facebook выясняют, почему соцсеть оскорбительно перевела с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина.
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Футбол
Месси порекомендовал «Барселоне» приобрести Агуэро
Политика
В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины
Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны.
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Здоровье
Цифровизация и персональный подход: как будет развиваться московское здравоохранение
Важнейшим шагом к цифровизации в сфере здравоохранения станет внедрение электронной медицинской карты.
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Космос
SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Экс-супруга российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Происшествия
Трое мужчин провалились под лед в Москве
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.