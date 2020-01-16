Экономика

АБНАБНПосле отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение

После отставки правительства, о которой стало известно накануне, на российском фондовом рынке произошли негативные, но непродолжительные изменения.
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