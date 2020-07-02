Происшествия
Вести.RuПосле падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
СКР завел уголовное дело по факту причинения четырехлетней жительнице подмосковного Красногорска тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Девочке пробило голову бутылкой, которую вместе с другим мусором выбросили с балкона дети.
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с чего всё началось
В то же время глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина сообщила в Instagram, что через камеры видеонаблюдения удалость установить квартиру, из окна которой выбросили мусор, в ней проживают мать с семилетним сыном.Взгляд.ру03:29
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В Красногорске возбудили дело после травмирования ребенка, на которого скинули пакет с мусором
Подмосковье Сегодня03:51
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Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 90 человек
По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com 04:14
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию
Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
Все новости (Нижний Тагил) 02:38
Авто
Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga
К концу 2019 года компания Bentley была замечена за тестированием прототипа своего внедорожника Bentayga в рамках подготовки к рестайлингу.
32CARS.ru вчера в 05:07
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК).
Ведомости вчера в 04:20
Политика
Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции
Сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал RT предложенные поправки к Конституции.
RT на русском вчера в 02:14
Общество
Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии
Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК 04:21
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Гаджеты
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G покажут 22 июля
На сайте ASUS запущен таймер обратного отсчёта до презентации игрового смартфона ROG Phone 3 с поддержкой 5G.
Игромания.ру 02:39
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
Студия Warner Bros может начать переговоры с актером Кристианом Бейлом, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме «Флэш».
Inc-news.ru 30 июня в 17:59
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет
"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на 2-й квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:37
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 жителей
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июля выявлено 99 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:52
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
Общество
В Крыму зафиксированы восемь новых случаев коронавируса
Всего в Республике Крым зарегистрировано 706 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Здоровье
Врач назвала риск заражения коронавирусом летом низким
Алимбарова напомнила, что несмотря на сниженный риск заражения, стоит быть бдительным и соблюдать санитарные правила - носить медицинские маски и перчатки в общественных местах.
Сайт интересных новостей вчера в 08:17
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
Общество
В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50