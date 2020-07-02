с чего всё началось

СКР завел уголовное дело по факту причинения четырехлетней жительнице подмосковного Красногорска тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Девочке пробило голову бутылкой, которую вместе с другим мусором выбросили с балкона дети.

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

Авто Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga К концу 2019 года компания Bentley была замечена за тестированием прототипа своего внедорожника Bentayga в рамках подготовки к рестайлингу. 1

Политика Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции Сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал RT предложенные поправки к Конституции.

Общество Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 50

Здоровье На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 1,2K

Авто Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей. 72

Гаджеты Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G покажут 22 июля На сайте ASUS запущен таймер обратного отсчёта до презентации игрового смартфона ROG Phone 3 с поддержкой 5G.

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. 14

Экономика Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет "Основное падение объемов ожидаемо пришлось на 2-й квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении. 3

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. 73

Происшествия В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом. 11

Здоровье Врач назвала риск заражения коронавирусом летом низким Алимбарова напомнила, что несмотря на сниженный риск заражения, стоит быть бдительным и соблюдать санитарные правила - носить медицинские маски и перчатки в общественных местах. 5

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). 28

Авто Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander. 5