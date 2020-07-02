Происшествия

Вести.RuВести.RuПосле падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

СКР завел уголовное дело по факту причинения четырехлетней жительнице подмосковного Красногорска тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Девочке пробило голову бутылкой, которую вместе с другим мусором выбросили с балкона дети.
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с чего всё началось
В то же время глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина сообщила в Instagram
, что через камеры видеонаблюдения удалость установить квартиру, из окна которой выбросили мусор, в ней проживают мать с семилетним сыном.
Взгляд.ру03:29

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В Красногорске возбудили дело после травмирования ребенка, на которого скинули пакет с мусором

Подмосковье Сегодня03:51

«Мы все лето так играли»: В Красногорске мальчишки бросили пакет с мусором с 23 этажа на голову четырехлетней девочки

Комсомольская правда03:56

В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой

РИА Новости03:20

Дело возбудили из-за сброшенного на девочку пакета с бутылкой в Красногорске

Вечерняя Москва03:03

СК возбудил дело после падения бутылки на девочку в Красногорске

Телеканал 360°03:40

СК возбудил дело после травмирования ребенка мусорным пакетом в Красногорске

Известия03:47

Девочка с разбитой бутылкой головой в Красногорске попала в реанимацию

РЕН ТВвчера в 17:58
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 90 человек

По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com 04:14
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Политика

Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию

Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
Все новости (Нижний Тагил) 02:38
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Авто

Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga

К концу 2019 года компания Bentley была замечена за тестированием прототипа своего внедорожника Bentayga в рамках подготовки к рестайлингу.
32CARS.ru вчера в 05:07
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Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК).
Ведомости вчера в 04:20
3
Политика

Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал RT предложенные поправки к Конституции.
RT на русском вчера в 02:14
Общество

Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии

Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК 04:21
Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Общество

ФСБ изъяла в разных регионах страны 77 единиц оружия и 103 кг тротила

REGNUM 03:42
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Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
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Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
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Авто

Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России

Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 01:27
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Гаджеты

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G покажут 22 июля

На сайте ASUS запущен таймер обратного отсчёта до презентации игрового смартфона ROG Phone 3 с поддержкой 5G.
Игромания.ру 02:39
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
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Кино

Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»

Студия Warner Bros может начать переговоры с актером Кристианом Бейлом, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме «Флэш».
Inc-news.ru 30 июня в 17:59
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Экономика

Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет

"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на 2-й квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:37
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 жителей

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июля выявлено 99 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:52
1,2K
Экономика

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
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Происшествия

В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
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Общество

В Крыму зафиксированы восемь новых случаев коронавируса

Всего в Республике Крым зарегистрировано 706 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09
52
Общество

В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
5,8K
Здоровье

Врач назвала риск заражения коронавирусом летом низким

Алимбарова напомнила, что несмотря на сниженный риск заражения, стоит быть бдительным и соблюдать санитарные правила - носить медицинские маски и перчатки в общественных местах.
Сайт интересных новостей вчера в 08:17
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
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Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
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Общество

В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина

Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
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