Футбол

Тульская служба новостейТульская служба новостейПосле первого тайма «Арсенал» выигрывает у «Спартака»

Московский "Спартак" проигрывает тульскому "Арсеналу" после первого тайма – 0:1. Напомним, матч проходит в столице в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги. Единственный гол на 16 минуте забил Евгений Луценко.
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Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак»

Тульские Известиявчера в 13:48

В Москве стартовал матч между «Спартаком» и тульским «Арсеналом»

Тульские новостивчера в 11:01

Завершился матч между тульским «Арсеналом» и «Спартаком»

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Тиль, Ананидзе и Мирзов — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Матч ТВвчера в 10:15

«Спартак» — «Арсенал». Стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 09:48

«Спартак» — «Арсенал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Чемпионатвчера в 09:48

Жано, Тил и Мирзов — в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Спорт-Экспрессвчера в 09:46
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Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
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Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Музыка

Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»

ТК Звезда вчера в 07:30
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество

Гендиректор McDonald’s уволен за роман с подчиненной

Гендиректор McDonald's Стив Истербрук уволен за роман с подчиненной.
Слово и Дело вчера в 02:53
Политика

Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.
Газета.Ru вчера в 12:42
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:06
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал, как учит 6-летнего сына реагировать на насмешки

В новом видеоролике Шепелев рассказал, как его сын отказался от модного тренировочного комбинезона из-за насмешек сверстника.
Суть событий вчера в 10:09
Общество

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
Газета.Ru 01:08
Шоу-бизнес

Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Футбол

«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»

После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольством судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
Sport24.ru 00:30
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол

Тедеско объяснил, что происходит с Шюррле

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии форварда Андре Шюррле.
Матч ТВ 01:24
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Новости Рязани 03 ноября в 14:41
Происшествия

В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии

В Москве был убит глава ингушского центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Ибрагим Эльджаркиев, а также его брат (также сотрудник полиции).
Хакасия-Информ 02 ноября в 22:13
Финансы

Доллар и евро подскочили в цене

Доллар и евро подскочили в цене Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Политика

Украина призвала надавить на Россию из-за задержанных кораблей

Мировое сообщество должно продолжить давление на Россию из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
REGNUM 00:10
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

РИА Новости вчера в 18:04
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Армия и оружие

В Турции задержана сестра аль-Багдади

Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Армия и оружие

Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Lenta.ru вчера в 20:09
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 06:49
Футбол

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс 03 ноября в 12:17
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru 03 ноября в 15:44
Происшествия

В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

Российская газета 00:52
Общество

Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия вчера в 11:38
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