Футбол
Тульская служба новостейПосле первого тайма «Арсенал» выигрывает у «Спартака»
Московский "Спартак" проигрывает тульскому "Арсеналу" после первого тайма – 0:1. Напомним, матч проходит в столице в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги. Единственный гол на 16 минуте забил Евгений Луценко.
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Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двоих детей
Российская газета вчера в 20:24
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Футбол
Виктор Гончаренко: «Бийол не заслуживал покинуть поле так рано»
Сложно оценивать, но Бийол суммарно не заслуживал, чтобы покинуть сегодня поле так рано.
Спорт-Экспресс 02 ноября в 13:25
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Общество
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Космос
Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют
В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru вчера в 15:29
Происшествия
Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов
BFM.ru вчера в 23:48
Политика
Путин присвоил главному полицейскому Камчатки звание генерал-майора
До приезда на Камчатку был заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве.
КамИНФОРМ вчера в 20:51
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Российская газета вчера в 23:18
Политика
Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса вчера в 20:38
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество
Германия инвестирует в инфраструктуру зарядок для электромобилей
ГЛАС.RU вчера в 11:50
Политика
Лидеры стран АСЕАН проигнорировали саммит с США
ФАН вчера в 03:14
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество
Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Происшествия
В Приморье тигр напал на человека
В Приморье тигр напала на охотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 03:16
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
Газета.Ru вчера в 06:14
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Политика
Владимир Путин отправил в отставку главу УМВД по Тюменской области
Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указ об освобождении с должности начальника УМВД по Тюменской области, генерал-майора полиции Юрия Алтынова.
NashGorod.ru вчера в 22:25
Общество
Евангелие: когда за буквой не видны слово, предложение, смысл
Апостол Павел был, как можно видеть из оставленных им посланий и писем, человеком умным, интеллектуалом.
REGNUM 03 ноября в 00:15
Происшествия
Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев
В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Политика
Президента Эстонии попросили не ездить в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове
Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
Наука
Ночники повышают риск развития опасных заболеваний сердца
Дни24 03 ноября в 02:21