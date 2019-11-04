Футбол

Тульская служба новостейТульская служба новостейПосле первого тайма «Арсенал» выигрывает у «Спартака»

Московский "Спартак" проигрывает тульскому "Арсеналу" после первого тайма – 0:1. Напомним, матч проходит в столице в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги. Единственный гол на 16 минуте забил Евгений Луценко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тиль, Ананидзе и Мирзов — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Матч ТВвчера в 10:15

В Москве стартовал матч между «Спартаком» и тульским «Арсеналом»

Тульские новостивчера в 11:01

Завершился матч между тульским «Арсеналом» и «Спартаком»

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак»

Тульские Известиявчера в 13:48

«Спартак» — «Арсенал». Стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 09:48

«Спартак» — «Арсенал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Чемпионатвчера в 09:48

Жано, Тил и Мирзов — в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Спорт-Экспрессвчера в 09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:03, Ашберн
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Происшествия

В Приморье нашли мертвыми двоих детей

Российская газета вчера в 20:24
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Футбол

Виктор Гончаренко: «Бийол не заслуживал покинуть поле так рано»

Сложно оценивать, но Бийол суммарно не заслуживал, чтобы покинуть сегодня поле так рано.
Спорт-Экспресс 02 ноября в 13:25
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Общество

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Общество

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Космос

Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют

В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru вчера в 15:29
Происшествия

Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов

BFM.ru вчера в 23:48
Политика

Путин присвоил главному полицейскому Камчатки звание генерал-майора

До приезда на Камчатку был заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве.
КамИНФОРМ вчера в 20:51
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Хоккей

Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Российская газета вчера в 23:18
Политика

Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса вчера в 20:38
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru вчера в 13:22
Общество

Германия инвестирует в инфраструктуру зарядок для электромобилей

ГЛАС.RU вчера в 11:50
Политика

Лидеры стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

ФАН вчера в 03:14
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Происшествия

В Приморье тигр напал на человека

В Приморье тигр напала на охотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 03:16
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru вчера в 06:14
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Политика

Владимир Путин отправил в отставку главу УМВД по Тюменской области

Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указ об освобождении с должности начальника УМВД по Тюменской области, генерал-майора полиции Юрия Алтынова.
NashGorod.ru вчера в 22:25
Общество

Евангелие: когда за буквой не видны слово, предложение, смысл

Апостол Павел был, как можно видеть из оставленных им посланий и писем, человеком умным, интеллектуалом.
REGNUM 03 ноября в 00:15
Происшествия

Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев

В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Политика

Президента Эстонии попросили не ездить в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ вчера в 04:29
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове

Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
Наука

Ночники повышают риск развития опасных заболеваний сердца

Дни24 03 ноября в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное