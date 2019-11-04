Московский "Спартак" проигрывает тульскому "Арсеналу" после первого тайма – 0:1. Напомним, матч проходит в столице в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги. Единственный гол на 16 минуте забил Евгений Луценко.

После первого тайма «Арсенал» выигрывает у «Спартака»

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