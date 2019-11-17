с чего всё началось

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление. Причем настолько удручающее, что собравшийся совет директоров принял решение уволить тренера команды Риччини.

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Здоровье Названы первые симптомы рака легких Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Происшествия Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Футбол Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе своего партнёра по команде нападающего Магомеда Митришева.

Политика В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.

Гаджеты Samsung впечатляет достижениями в Японии Если точнее, за квартал Samsung продала в Японии около полумиллиона смартфонов, заняв 6,7% рынка.

Шоу-бизнес Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе Молодожены охотно признаются друг другу в любви в социальных сетях и появляются вместе на светских мероприятиях, но под одной крышей так и не живут.

Здоровье С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.

Спорт Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября 16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.

Футбол Португалия вышла в финальную часть Евро-2020 Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Политика Лукашенко назвал грубейшей ошибкой Польши отказ приглашать Путина Руководство Польши поступило неправильно, решив не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.