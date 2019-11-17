с чего всё началось

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление. Причем настолько удручающее, что собравшийся совет директоров принял решение уволить тренера команды Риччини.

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Политика В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Общество «Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».

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Здоровье Фитопрепараты могут помешать лечению рака груди Фитопрепараты на растительной основе, которые часто применяются для минимизации побочных эффектов на коже в лечении рака молочных желез, часто содержат в своем составе вещества, которые могут быть помехой в лечении основного заболевания, пишет МедикФорум.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

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Происшествия Следователи начали проверку по факту смерти политика Исаева Следователи приступили к проверке по факту смерти директора Института актуальной экономики и лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов–Москва.

Здоровье 6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.

Футбол Английский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды "Вест Хэма" и "Лейтона", приобрел команду "Ромфорд", выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.