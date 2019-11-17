Футбол
Millionaire.ruПосле победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление. Причем настолько удручающее, что собравшийся совет директоров принял решение уволить тренера команды Риччини.
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Президент футбольного клуба "Инвиктасауро" из итальянского города Гроссето уволил главного тренера молодежной команды после разгромной победы, сообщает Football Italia.РИА Новости04:52
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