Футбол
Millionaire.ruПосле победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление. Причем настолько удручающее, что собравшийся совет директоров принял решение уволить тренера команды Риччини.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент футбольного клуба "Инвиктасауро" из итальянского города Гроссето уволил главного тренера молодежной команды после разгромной победы, сообщает Football Italia.РИА Новости04:52
Подробнее о событии
Показать все источники
В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
Sport24.ruвчера в 16:10
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Футбол
Ракитич хочет перейти в «Ювентус»
Ранее на Ракитича претендовал "Милан", однако отмечается, что сам игрок желает перейти в "Ювентус".
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Происшествия
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку
Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Авто
Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку
Представители немецкого бренда заявляют, что силовая установка способна генерировать мощность 200 л.с. и при этом может поместиться в спортивной сумке.
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Общество
Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича
Глава Минздрава Сербии Златибор Лончар заявил, что врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь сербскому лидеру Александру Вучичу.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Политика
У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство
Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
Футбол
Игнашевич прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Армавиром»
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против «Армавира» (1:2). — Обидное поражение, поздравляю «Армавир», город, команду, — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».
Футбол
Лучший легионер ФНЛ: приехал в «Спартак» по проекту Федуна, боялся Эболы, в сборной с 15-ти лет
Владелец «Спартака» Леонид Федун два года назад решил применить новую схему, как заработать денег для клуба.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете
Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.