с чего всё началось

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление. Причем настолько удручающее, что собравшийся совет директоров принял решение уволить тренера команды Риччини.

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

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Политика В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США «16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

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Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

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Политика Тбилиси вновь охватили акции протеста Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

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Футбол Игнашевич прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Армавиром» Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против «Армавира» (1:2). — Обидное поражение, поздравляю «Армавир», город, команду, — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».