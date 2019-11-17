Футбол

Millionaire.ruMillionaire.ruПосле победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление. Причем настолько удручающее, что собравшийся совет директоров принял решение уволить тренера команды Риччини.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Президент футбольного клуба "Инвиктасауро" из итальянского города Гроссето уволил главного тренера молодежной команды после разгромной победы, сообщает Football Italia
.
РИА Новости04:52

Подробнее о событии

В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Sport24.ruвчера в 16:10

За что уволили тренера итальянской команды, победившей 27:0

Чемпионат10:00

Итальянского тренера уволили за победу со счетом 27:0

Спорт-Экспресс02:59

В Италии уволили тренера после победы 27:0

Матч ТВ03:21

Тренер итальянского клуба был уволен после победы со счетом 27:0

Советский спорт04:27

Бывший тренер «Зенита» может возглавить «Фиорентину»

Свободная Прессавчера в 05:50

Итальянского тренера уволили за победу с «неуважительным» счетом

Вести.Ru03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Известия 08:58
Политика

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией

Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.
REGNUM 10:08
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
РИА Новости 09:26
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Футбол

Ракитич хочет перейти в «Ювентус»

Ранее на Ракитича претендовал "Милан", однако отмечается, что сам игрок желает перейти в "Ювентус".
Soccer.ru 08:06
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика

Тбилиси вновь охватили акции протеста

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Lenta.ru 09:13
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Вести.Ru 08:30
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Авто

Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку

Представители немецкого бренда заявляют, что силовая установка способна генерировать мощность 200 л.с. и при этом может поместиться в спортивной сумке.
Тарантас Ньюс 15 ноября в 11:53
Авто

«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому

Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Motor 14 ноября в 09:36
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Единоборства

Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Общество

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии Златибор Лончар заявил, что врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь сербскому лидеру Александру Вучичу.
Политика Сегодня 08:18
Общество

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Известия 06:21
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru вчера в 03:40
Спорт

Спицов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем в Финляндии

Sportbox.RU 06:27
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Происшествия

Пассажирский автобус сбил женщину с ребенком на западе Москвы

Известия 07:26
Политика

У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство

Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Life.ru 08:52
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле

РЕН ТВ вчера в 19:06
Футбол

Игнашевич прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Армавиром»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против «Армавира» (1:2). — Обидное поражение, поздравляю «Армавир», город, команду, — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».
Спорт-Экспресс 10:38
Футбол

Лучший легионер ФНЛ: приехал в «Спартак» по проекту Федуна, боялся Эболы, в сборной с 15-ти лет

Владелец «Спартака» Леонид Федун два года назад решил применить новую схему, как заработать денег для клуба.
Спорт БИЗНЕС Online 00:29
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете

Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.
Rambler News Service вчера в 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное