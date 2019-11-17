с чего всё началось

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление. Причем настолько удручающее, что собравшийся совет директоров принял решение уволить тренера команды Риччини.

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Футбол Португалия вышла в финальную часть Евро-2020 Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.

Политика Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года "До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Киберспорт Lil вошел в состав новой команды Илья Lil Ильюк вступил в новую команду по Dota 2 под названием Masterpiece. Какие еще игроки войдут в состав коллектива — неизвестно.

Экономика Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно Задолженности по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% таких кредитов были выплачены с опережением графика за десять месяцев по сравнению с 12,1% в прошлом году.

Спорт Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября 16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.

Происшествия Взрыв прогремел в общежитии Киева В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.