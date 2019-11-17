Футбол

Millionaire.ruMillionaire.ruПосле победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление. Причем настолько удручающее, что собравшийся совет директоров принял решение уволить тренера команды Риччини.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Sport24.ruвчера в 16:10

В Италии тренера уволили после победы со счётом 27:0 за неуважение к сопернику

Чемпионат02:08

Итальянского тренера уволили за победу со счетом 27:0

Спорт-Экспресс02:59

В Италии уволили тренера после победы 27:0

Матч ТВ03:21

Бывший тренер «Зенита» может возглавить «Фиорентину»

Свободная Прессавчера в 05:50

Тренер итальянского клуба был уволен после победы со счетом 27:0

Советский спорт04:27

Итальянского тренера уволили за победу с «неуважительным» счетом

Вести.Ru03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Политика

«Ветеран АТО» пообещал казнить депутатов Рады в центре Киева

Если киевская власть не остановит процесс разведения сил и средств на Донбассе и не узаконит присутствие боевиков неонацистских батальонов в зоне боевых действий и разведения, депутатов Рады будет ожидать ни много ни мало публичная казнь под окнами администрации президента Украины.
Rusvesna.su 03:22
Политика

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Авто

Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
Motor 02:59
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия 15 ноября в 19:15
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия

Два человека погибли в Подмосковье, отравившись неизвестной жидкостью

В подмосковном Одинцове два человека скончались, а ещё трое экстренно были доставлены в больницу после отравления неизвестной жидкостью.
Свободная Пресса 04:50
Шоу-бизнес

Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице

Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
ФАН 15 ноября в 16:26
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.
Известия 04:44
Общество

В Венеции подготовились к новому наводнению

Интерфакс 04:23
Здоровье

В Минздраве сообщили, что 98% недоношенных детей в России выживают

На территории России уровень выживаемости недоношенных детей составляет 98%.
News.ru 02:56
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК вчера в 15:49
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Газета.Ru 04:34
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда 00:06
Политика

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400

РИА Новости 04:20
Наука

Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки

Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
Актуальные Новости 03:27
Политика

Уровень поддержки британских консерваторов достиг рекорда с 2017 года

Уровень поддержки избирателями Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, достиг наивысшего показателя с 2017 года.
РБК вчера в 21:57
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые с нескрываемой тревогой проинформировали общественность о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Ugpressa.ru вчера в 15:24
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Экономика

АТОР: турпоток не вернулся к уровню досанкционного 2013 года

Высокий спрос зимой традиционно приходится на пляжные направления.
Газета.Ru 02:06
Политика

Российский поэт признался, что финансирует армию Украины

Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ.
URA.Ru вчера в 16:18
Гаджеты

GIGABYTE выпустила видеокарту GeForce RTX 2080 Super Gaming OC Waterforce WB 8G

Компания GIGABYTE представила графический ускоритель с длинным названием GeForce RTX 2080 Super Gaming OC Waterforce WB 8G для игровых настольных компьютеров.
3DNews 15 ноября в 08:39
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Газета.Ru 01:13
Общество

Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин

Вести.Ru 00:33
Политика

На Украине заявили об остановке следствия по делам майдана

Об остановке следствия по делам майдана заявила адвокат семей так называемых героев небесной сотни Евгения Закревская.
REGNUM 02:23
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Чемпионат вчера в 23:45
Происшествия

На Украине похитили главу банка

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.
RT на русском вчера в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное