Происшествия

Газета.RuГазета.RuПосле подрыва автомобиля под Киевом погиб человек

Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек, еще двое госпитализированы. На месте работают правоохранительные органы и спасательные службы.
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Некоторые подробности теракта в Киеве

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