Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек, еще двое госпитализированы. На месте работают правоохранительные органы и спасательные службы.

После подрыва автомобиля под Киевом погиб человек

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