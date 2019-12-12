Происшествия

РБКРБКПосле пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Дело заведено по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
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