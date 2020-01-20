После пожаров, бушевавших в стране, некоторые штаты континента уже захватил мощный шторм, который вызвал сильный ветер и песчаную бурю. "Газета.Ru" - о стихийных бедствиях, которые переживает Австралия одно за другим. На юго-восток Австралии обрушился сильный град размером с мяч для гольфа.

После пожаров и ливней на Австралию обрушился град

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Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

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