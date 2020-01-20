Общество
Газета.RuПосле пожаров и ливней на Австралию обрушился град
После пожаров, бушевавших в стране, некоторые штаты континента уже захватил мощный шторм, который вызвал сильный ветер и песчаную бурю. "Газета.Ru" - о стихийных бедствиях, которые переживает Австралия одно за другим. На юго-восток Австралии обрушился сильный град размером с мяч для гольфа.
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Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти
«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Здоровье
Новый «китайский» коронавирус передаётся от человека к человеку
Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Экономика
Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Футбол
Кумирами Мбаппе были Зидан и Роналду
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал кумиров детства.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты
В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
Происшествия
В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе
Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Армия и оружие
Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
Происшествия
Экс-полковник Захарченко прокомментировал «записку» покровителям
Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
Шоу-бизнес
Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе
Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида
Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Политика
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала
Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Происшествия
ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве
В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Общество
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Москвой и Хельсинки
Финские власти заявили, что хотят создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, сообщает пресс-служба ООО «РЖД».
Технологии
Названа истинная причина климатической катастрофы
Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.