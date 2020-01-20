Общество

Газета.RuГазета.RuПосле пожаров и ливней на Австралию обрушился град

После пожаров, бушевавших в стране, некоторые штаты континента уже захватил мощный шторм, который вызвал сильный ветер и песчаную бурю. "Газета.Ru" - о стихийных бедствиях, которые переживает Австралия одно за другим. На юго-восток Австралии обрушился сильный град размером с мяч для гольфа.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Катаклизмы в Австралии: после пожаров и «ливня столетия» - град размером с мяч

Вести.Ru04:25

После пожаров и ливней на Австралию обрушился град

Газета.Ru07:03

СМИ: на юго-восток Австралии обрушился крупный град

ТАСС04:13

Друг познается в огне: кто спасает Австралию от пожаров

Известия16:01

Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию

Телеканал 360°03:21

На юго-восток Австралии после бури обрушился град размером с мяч для гольфа

Интерфакс02:30

Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит

REGNUM00:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести 03:19
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
Спорт-Экспресс 12:25
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Здоровье

Новый «китайский» коронавирус передаётся от человека к человеку

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря.
Life.ru 17:14
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Политика

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Газета.Ru 08:39
Экономика

Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 16:01
Шоу-бизнес

4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Актуальные Новости 09:42
Футбол

Кумирами Мбаппе были Зидан и Роналду

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал кумиров детства.
Евро-футбол.ру 16:19
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами

Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Летидор вчера в 06:30
Шоу-бизнес

40-летняя Лена Ленина выходит замуж

Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
RuNews24.ru 07:06
Общество

Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты

В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
Коммерсантъ 17:20
Происшествия

В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе

Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Российская газета 16:54
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru 18 января в 23:32
Армия и оружие

Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба

Коммерсантъ 05:55
Происшествия

Экс-полковник Захарченко прокомментировал «записку» покровителям

Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес

Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе

Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
Московский Комсомолец 01:47
Игры

The Last of Us Part II может выйти и на PC, считают фанаты

REGNUM 02:39
Происшествия

В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
РИА Новости 04:27
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 03:23
Шоу-бизнес

Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида

Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Суть событий 00:03
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости 17:36
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия 15:09
Политика

Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала

Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Российская газета 05:39
Происшествия

ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве

В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Вести.Ru 15:45
Общество

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Москвой и Хельсинки

Финские власти заявили, что хотят создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, сообщает пресс-служба ООО «РЖД».
Live24 09:18
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Технологии

Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Lenta.ru 16:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное