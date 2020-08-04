В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.

с чего всё началось

Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении военных сборов в Витебской области на границе с Россией. Так, с 11 августа приступят к сборам военнообязанных граждан. При этом, официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик заявила, что сборы носят плановый характер.

На границе с Россией пройдут военные сборы в Белоруссии

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