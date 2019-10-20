Происшествия
РБКПосле прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.
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Задержан генеральный директор рудника, где произошел прорыв дамбы под Красноярском
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Задержан глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу
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