Происшествия
РБКПосле прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.
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Задержан глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу
Коммерсантъвчера в 23:59
Задержан генеральный директор рудника, где произошел прорыв дамбы под Красноярском
Пятый каналвчера в 22:14
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Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
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Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность
В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
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Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Происшествия
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
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Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
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News.ru вчера в 13:56
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Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости вчера в 09:00
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
«Роскосмос» адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Отмечается, что разработку эcкиза коcмического комплекcа с кораблем «Орел» и ракетой cреднего клаccа «Cоюз-5» на Байконуре, начавшуюся в декабре 2018 года, планируется продолжить и завершить к октябрю 2020 года.
Известия вчера в 21:06
Авто
Названы регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом
Самый высокий транспортный налог оказался в Вологодской, Курской и Оренбургской областях, а также республиках Башкортостан и Марий Эл — по 25 рублей за одну лошадиную силу.
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Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
Специалисты назвали 10 продуктов, употребление которых способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.
UfacityNews.ru 18 октября в 12:17
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
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«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
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Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
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Вести.Ru вчера в 15:24
Политика
В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения
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Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
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Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Профиль 18 октября в 04:16
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В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов
В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
РИА Новости вчера в 22:13
Технологии
В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ вчера в 13:38
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Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
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Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Lenta.ru вчера в 00:57
Гаджеты
Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel
В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
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Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 18 октября в 06:45