Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

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