Происшествия

РБКРБКПосле прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.
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Задержан глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу

Коммерсантъвчера в 23:59

Задержан гендиректор красноярского рудника, на котором погибли 15 человек

URA.Ruвчера в 23:34

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

РБКвчера в 23:31

СК допросит гендиректора рудника в Красноярском крае, где прорвало дамбу

РИА Новостивчера в 23:33

Первые задержания: Следователи везут на допрос гендиректора рудника после прорыва дамбы под Красноярском - источник

Царьградвчера в 23:21

Источник: задержан директор компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае

ТАССвчера в 23:36

Задержан генеральный директор рудника, где произошел прорыв дамбы под Красноярском

Пятый каналвчера в 22:14
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Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
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Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
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В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
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Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

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Evo-rus.com вчера в 12:35
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Происшествия

В Красноярском крае прорвало дамбу: есть погибшие

По информации ведомства, сегодня, 19 октября, около 6 часов утра в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
ИА Запад24 18 октября в 23:13
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК вчера в 17:37
Происшествия

Из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

News.ru вчера в 13:56
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Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1

Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
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Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

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Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество

«Роскосмос» адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Отмечается, что разработку эcкиза коcмического комплекcа с кораблем «Орел» и ракетой cреднего клаccа «Cоюз-5» на Байконуре, начавшуюся в декабре 2018 года, планируется продолжить и завершить к октябрю 2020 года.
Известия вчера в 21:06
Авто

Названы регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом

Самый высокий транспортный налог оказался в Вологодской, Курской и Оренбургской областях, а также республиках Башкортостан и Марий Эл — по 25 рублей за одну лошадиную силу.
iReactor 01:01
Здоровье

Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови

Специалисты назвали 10 продуктов, употребление которых способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.
UfacityNews.ru 18 октября в 12:17
Происшествия

В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками

Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
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Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru вчера в 15:24
Политика

В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения

Московский Комсомолец вчера в 22:53
Космос

В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX

В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 18 октября в 12:34
Гаджеты

Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность

Профиль 18 октября в 04:16
Общество

В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов

В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
РИА Новости вчера в 22:13
Технологии

В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
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В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:57
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Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel

В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
Городской портал Новый Нижний вчера в 11:52
Армия и оружие

На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 18 октября в 06:45
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