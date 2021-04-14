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FBM.ru

После разговора Путина и Байдена курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Курс евро тоже пошел на спад по отношению к рублю и упал на 1,76% — до 90,5 рубля. Агентство отмечает, что рубль укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.В источнике

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Рубль укрепился после беседы Путина и Байдена

Телеканал 360°13 апреля в 12:18

Доллар на Мосбирже снижается на 1,98% на фоне разговора Байдена и Путина

ТАСС13 апреля в 13:14

Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена

RT на русском13 апреля в 12:43

Новости на «России 24». Российская валюта укрепляется к доллару и евро

Вести.Ruвчера в 05:51

Байден и Путин укрепили курс рубля

Lenta.ru13 апреля в 12:09

Рубль резко вырос к доллару и евро после разговора Путина и Байдена

Интерфакс13 апреля в 11:55

Рубль резко усилил рост на новостях о возможной встрече лидеров России и США

Говорит Москва13 апреля в 11:50
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