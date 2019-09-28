с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

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