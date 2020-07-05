В Вашингтоне протестующие, находящиеся у Белого дома, полностью сожгли флаг США после праздничной речи президента Дональда Трампа. Ее он произнес на мероприятии, проводимом по случаю Дня независимости. Инцидент был зафиксирован на площади Black Lives Matter Plaza.

После речи Трампа протестующие у Белого дома сожгли флаг США

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