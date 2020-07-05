Политика
Актуальные НовостиПосле речи Трампа протестующие у Белого дома сожгли флаг США
В Вашингтоне протестующие, находящиеся у Белого дома, полностью сожгли флаг США после праздничной речи президента Дональда Трампа. Ее он произнес на мероприятии, проводимом по случаю Дня независимости. Инцидент был зафиксирован на площади Black Lives Matter Plaza.
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В День независимости США протестующие сожгли флаг и скинули памятник Колумбу
Коммерсантъвчера в 23:59
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Армия и оружие
Россия показала оружие, используемое в Сирии
Стало известно, что Россия продемонстрировала оружие, которое было использовано в Сирии во время парада в честь Дня Победы.
ToDay News Ufa вчера в 10:35
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 05:06
Здоровье
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru вчера в 18:31
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Армия и оружие
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
РИА Новости 03:31
Политика
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является РФ, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса
За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03 июля в 05:32
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Армия и оружие
Коротченко предсказал распад США и утрату суверенитета страны
Военный эксперт полагает, что Соединенные Штаты Америки не только утратили авторитет на международных площадках, но и находятся на этапе собственного упадка.
Народные новости вчера в 08:36
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 03 июля в 05:11
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия вчера в 01:02
Общество
Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей
"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
После определения возраста клеток ученые выстроили график, дающий более точное сравнение возрастов собаки и человека.
Evo-rus.com 03:03
Футбол
Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится
Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.
РИА Новости 05:33
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Происшествия
Бывшего вице-премьера Дагестана обвинили в убийстве журналиста
Lenta.ru 03 июля в 03:34
Шоу-бизнес
Собчак сочинила песню о побоях в монастыре и не смогла попасть в ноты
Территория новостей 01:17
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM 03 июля в 01:02
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29