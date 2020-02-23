Шоу-бизнес

КП - Ростов-на-ДонуКП - Ростов-на-ДонуПосле родов жена футболиста Дмитрия Тарасова рыдала две недели

Ростовская модель Анастасия пока не может привыкнуть к двум малышам и делится своими переживаниями и мыслями с поклонниками. Быть мамой двоих девочек для 25-летней супруги футболиста оказалось трудно. Особенно трудными оказались первые дни после выписки.
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После родов жена футболиста Дмитрия Тарасова рыдала две недели

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