Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПосле скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

По данным журнала Viva, после скандала в РФ телеведущая Регина Тодоренко нашла работу на украинском радио. Она стала ведущей рубрики о путешествиях. Как подчеркнула сама Регина, она рада поделиться с радиослушателями своим опытом и эмоциями, полученными в путешествиях.
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Регина Тодоренко
Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке.
— Регина Тодоренко, украинская ведущаяРИА Новости 17:48

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