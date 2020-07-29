Общество
RuNews24.ruПосле скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
По данным журнала Viva, после скандала в РФ телеведущая Регина Тодоренко нашла работу на украинском радио. Она стала ведущей рубрики о путешествиях. Как подчеркнула сама Регина, она рада поделиться с радиослушателями своим опытом и эмоциями, полученными в путешествиях.
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Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке.
— Регина Тодоренко, украинская ведущаяРИА Новости вчера в 17:48
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