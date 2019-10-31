Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПосле смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера

Группа боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в России) подтвердила, что ее теперь уже бывший лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит, сообщает агентство Reuters. В качестве преемника группировка назначила Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.
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