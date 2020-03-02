Финансы

МонаВистаМонаВистаПосле старта торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро

2 марта на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился на 20 копеек, составив по итогам первой минуты торгов 66,678 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.
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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Вести.Ru02:26

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ruвчера в 08:54

Рубль в начале торгов чуть уступает доллару, но выигрывает у евро

Росбалт02:51

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,18 рубля

ТАСС02:07

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известиявчера в 09:12

Рубль слегка вырос к доллару на открытии торгов

Компания02:54
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Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, приземлился в Перми

Интерфакс 03:05
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Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новости вчера в 13:46
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Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
RT на русском 03:29
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru вчера в 12:59
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Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными

По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
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Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Общество

Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет.
ТАСС 02:23
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
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В России начались продажи кроссовера Kia Seltos

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня вчера в 08:54
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

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Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Стюардесса и пилот сбежали из-под карантина в Москве

В Москве стюардесса и командир воздушного судна самовольно нарушили режим карантина, предписанный в рамках профилактики коронавируса COVID-19.
Известия 03:15
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Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
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Виктория Исакова рассказала о смерти 3-месячной дочери

Виктория впервые рассказала о трагедии, которую пережила больше 15 лет назад, но до сих пор не может об этом забыть.
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Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета 01 марта в 13:45
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Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
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Следователь заявил, что заказчик убийства Листьева известен

На вопрос Пивоварова, кого следствие считает заказчиком убийства Листьева, следователь ответил, что «есть основания подозревать», однако не стал раскрывать личность подозреваемого и не продолжил фразу.
URA.Ru вчера в 09:48
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Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
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Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
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