Финансы
Банки.руРубль укрепляется в начале валютной сессии
Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
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Машины Mazda и Subaru попали под «налог на роскошь»
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
Общество
У россиянина подтвердился коронавирус
Завозной случай заражения коронавирусом подтвердился у гражданина РФ - оперативный штаб.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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Число заразившихся новым коронавирусом в Германии выросло до 150
Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 21 и достигло 150.
Происшествия
Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Общество
На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара»
Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо обвинила его в похищении детей
Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо обвинила его в похищении детей.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
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В Казани рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess
Восемь россиян, прибывшие в Казань с лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, чувствуют себя нормально.
Экономика
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Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Общество
Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
РБК: Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Чайки
Бокарев получил 25% «Модум-Транса», после того как в декабре прошлого года года сын бывшего генпрокурора Артем Чайка продал свою долю.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Армия и оружие
В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии
Авто
Представлен обновлённый седан Geely Emgrand GL
Модель Geely Emgrand GL появилась на рынке КНР в 2016 году, и за этот короткий срок автомобиль уже пережил несколько рестайлингов.
Религия
ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения
В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Политика
Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция
Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие американские военные учения
В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Кино
Рэп и магия: в Сети появился первый трейлер фильма «Артемис Фаул»
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показывает их дом в Майами, а в одном кадре мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.