Финансы

Банки.руБанки.руРубль укрепляется в начале валютной сессии

Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль укрепляется после обвала на прошлой неделе

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