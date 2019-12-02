Происшествия

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПосле страшного ДТП в Забайкалье объявлен день траура

«2 декабря 2019 года на территории муниципального района "Сретенский район" объявлен день траура», - сообщается на официальном сайте администрации. Там же указано, что власти оплатят все ритуальные услуги при погребении погибших в ДТП.
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Семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выплатят по 1 млн рублей

Газета.Ru01:45

В Забайкалье объявлен траур по погибшим в автобусной аварии

Говорит Москва00:45

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

РИА Новостивчера в 21:17

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Интерфаксвчера в 23:40

Губернатор Забайкалья объявил 2 декабря днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

ТАССвчера в 21:21

Власти Забайкалья объявили траур по погибшим в ДТП

РБКвчера в 20:39

В Забайкалье объявлен траур по жертвам ДТП с автобусом

RT на русском01:35
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Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
ТАСС вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Стало известно об увольнении главной помощницы Меган Маркл

Недавно ушла в отставку главный секретать герцогини Саманта Коэн. Не в первый раз у Меган Маркл возникают проблемы с персоналом.
Woman.ru 01:21
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Хоккей

«Трактор» расторг контракт с Лисиным

Нападающий Энвер Лисин покинул «Трактор», информирует официальный сайт клуба.
Sports.ru 03:52
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
REGNUM 03:41
Происшествия

Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
RT на русском 03:51
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru вчера в 01:41
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Политика

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
ТАСС 03:10
Происшествия

В Брянской области в реке обнаружили тела трех детей

Известия 01:29
Общество

Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту

Вести.Ru 02:17
Кино

Миллиардер Леонард Блаватник инвестирует в российские фильмы

Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник будет инвестировать в производство российского кино, пишут «Ведомости».
Афиша Daily 01:27
Экономика

В России ипотечные ставки будут снижены до 7-8% годовых

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых в ближайшей перспективе.
9111.ru 02:54
Политика

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
REGNUM вчера в 09:08
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 30 ноября в 10:02
Происшествия

Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра

View this post on Instagram Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае.
Профиль 01:45
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Кино

В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
РИА Новости 03:48
Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
REGNUM 00:25
Здоровье

Каабак попросил не связывать его проблемы на работе со смертью девочки

Волга-Медиа 29 ноября в 01:42
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Интерфакс 03:48
Политика

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Известия 02:21
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