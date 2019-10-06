Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПосле стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников

Полиция Канзаса разыскивает двоих человек, которые открыли стрельбу в одном из баров в Канзас-Сити в воскресенье, сообщает Associated Press. По данным полиции, два человека о чем-то поспорили с посетителями бара, покинули его, а затем вернулись с огнестрельным оружием и открыли огонь.
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