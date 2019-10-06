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Петербургский дневникПетербургский дневникПосле травмы зенитовец Игорь Смольников пропустит до трех недель

Защитник «Зенита» Игорь Смольников выбыл на три недели из-за травмы, полученной в матче против «Бенфики». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. В ходе медицинского обследования врачи выявили у спортсмена перелом хрящевой части восьмого ребра.
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После травмы зенитовец Игорь Смольников пропустит до трех недель

Петербургский дневник09:29

Футболист «Зенита» Смольников выбыл на три недели из-за травмы

РИА Новости08:18

Игорь Смольников из «Зенита» пропустит до трех недель из-за перелома ребра

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Сломанное ребро на три недели вывело из строя игрока петербургского «Зенита» Смольникова

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Футболист «Зенита» Смольников выбыл на три недели из-за травмы

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Смольников пропустит три недели из-за травмы после матча с «Бенфикой»

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Смольников пропустит до трех недель из-за травмы

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Российский футболист
Российский футболист, Мастер спорта России, защитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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