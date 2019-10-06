Защитник «Зенита» Игорь Смольников выбыл на три недели из-за травмы, полученной в матче против «Бенфики». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. В ходе медицинского обследования врачи выявили у спортсмена перелом хрящевой части восьмого ребра.

После травмы зенитовец Игорь Смольников пропустит до трех недель

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