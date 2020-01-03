Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПосле убийства иранского генерала выросли цены на нефть

Эксперты агентства Bloomberg полагают, что рост цен на нефть связан с новостями об убийстве главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касема Сулеймани. За время торгов наблюдался рост стоимости нефти более чем на 4%.
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Нефть продолжает расти на фоне данных о смерти Сулеймани

Газета.Ru19:57

Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

РБК00:16

Нефть продолжает дорожать на эскалации конфликта с Ираном

ПРАЙМ10:49

Главный индекс лондонской биржи снизился на фоне убийства генерала Сулеймани в Ираке

ТАСС05:26

Нефть продолжила дорожать, Brent торгуется около $67,9 за баррель

Интерфакс11:11

Цены на нефть выросли более чем на 3% после убийства иранского генерала

Коммерсантъвчера в 22:55

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Известиявчера в 22:36
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Армия и оружие

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
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Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
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Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС 21:33
Наука

Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов

Регион online 08:13
Политика

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

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РИА Новости 20:06
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Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Энергетика

Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.
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Происшествия

В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках

В городе Уссурийск Приморского края врач-стоматолог избил женщину, пришедшую в клинику с трехлетним ребенком на руках.
Российская газета 20:12
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Metaratings 13:57
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета 20:47
Политика

В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
РИА Новости 16:55
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
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«Даллас» обыграл «Детройт», Худобин отразил 22 броска

Антон Худобин отразил 22 броска из 23. На счету Дениса Гурьянова показатель полезности «+1» и блок-шот за 14.06 на льду.
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
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Космос

Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе

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Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Политика

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
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Автогигант BMW сообщил о новинках для российского рынка на 2020 год

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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
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Крыша автобазы рухнула на пассажирские автобусы в Барнауле

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Biostar опубликовала первое изображение материнской платы на Intel Z490

В целом же публикация тизерного изображения компанией Biostar указывает на скорый выход данной материнской платы, а соответственно, уже довольно скоро выйдут и процессоры Intel Comet Lake-S.
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В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

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Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти

На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
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Внимание специалистов привлек очевидный парадокс — несмотря на увеличение доли богатеющих предприятий, большинство бизнесменов заявляют о стабильно ухудшающейся экономической ситуации в России.
Красная весна 05:33
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Врач ответила на советы ученого по избавлению от жира

Для избавления от лишнего веса следует выполнять физические упражнения, нормализовать питьевой режим и исключить быстрые углеводы, сказала РБК врач-диетолог Елена Соломатина.
РБК 10:06
Армия и оружие

Помпео заявил, что реализация плана Сулеймани грозила гибелью иракцев, ливанцев и сирийцев

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в пятницу в интервью американской телекомпании CNN оспорил обоснованность заявлений госсекретаря США о том, что генерал Сулеймани занимался подготовкой нападений на американских граждан.
ТАСС 22:53
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 10:35
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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