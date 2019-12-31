Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПосле убийства иранского генерала выросли цены на нефть

Эксперты агентства Bloomberg полагают, что рост цен на нефть связан с новостями об убийстве главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касема Сулеймани. За время торгов наблюдался рост стоимости нефти более чем на 4%.
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Нефть продолжила дорожать, Brent торгуется около $67,9 за баррель

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Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

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Цены на нефть выросли более чем на 3% после убийства иранского генерала

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Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

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Цены на нефть взлетели после убийства главы иранского спецназа

Lenta.ruвчера в 23:06

Нефть дорожает после новостей об убийстве иранского генерала при операции США

Газета.Ruвчера в 22:09
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Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
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Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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Глава МИД Ирана назвал убийство генерала Сулеймани актом терроризма

По словам главы МИДа Ирана, убийство генерала Сулеймани, являющегося наиболее эффективной силой, борющейся с террористическими организациями на территории Ирана, является «глупой эскалацией» со стороны США, при этом чрезвычайно опасной.
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Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
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Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов

В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
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Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
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В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
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Jaguar Land Rover раскрыл, какими будут новые модели для России

Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover рассказала, какие новинки ждут российский авторынок в следующем году.
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В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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На 54-й минуте Садио Мане удвоил преимущество «Ливерпуля». В итоге подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счётом: 2:0.
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В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
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Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

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Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

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Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

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Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ

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В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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