Эксперты агентства Bloomberg полагают, что рост цен на нефть связан с новостями об убийстве главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касема Сулеймани. За время торгов наблюдался рост стоимости нефти более чем на 4%.

После убийства иранского генерала выросли цены на нефть

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