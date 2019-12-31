Общество
Вести.RuПосле удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение
Онколог Андрей Павленко сообщил, что шансов на спасение у него больше нет. На своей странице в Facebook он написал, что его жизненный путь завершается. Несмотря на операции и позитивную динамику, болезнь оказалась коварнее.
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Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко, который с 2018-го года борется с раком желудка, написал прощальное письмо
КП - Санкт-Петербургвчера в 16:19
Доктор Андрей Павленко опубликовал прощальный пост. Он просит других людей не опускать руки
53 новостивчера в 14:28
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Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Космос
Спутник NASA сфотографировал таинственный рисунок на плато в Австралии
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало во Всемирной сети фотографию таинственного гигантского рисунка в Австралии.
Экономика
В Госдуме видят разделение России на две экономики
Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Происшествия
Грабители не смогли унести сейф с 15 миллионами рублей в Москве
Грабители ворвались в частный дом и украли из металлического сейфа 15 миллионов рублей.
Наука
В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров
Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Происшествия
Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео
Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Город 55» со ссылкой на очевидца.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Политика
США назначили временного поверенного в делах на Украине
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство в Twitter.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Гаджеты
IPhone 2020 получит фронтальную камеру и Touch ID под дисплеем
Топовая модель получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем, а фронтальная камера спрячется в сам экран.
Хоккей
Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв)
Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Общество
На Украине повысится минимальная зарплата
С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
Технологии
Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 7
Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.
Наука
Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду
Политика
«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов
Футбол
«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч английской Премьер-лиги
Известный телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».