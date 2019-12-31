Общество

Вести.RuВести.RuПосле удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Онколог Андрей Павленко сообщил, что шансов на спасение у него больше нет. На своей странице в Facebook он написал, что его жизненный путь завершается. Несмотря на операции и позитивную динамику, болезнь оказалась коварнее.
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Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
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Грабители ворвались в частный дом и украли из металлического сейфа 15 миллионов рублей.
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В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров

Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
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Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
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