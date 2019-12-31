Общество

Вести.RuВести.RuПосле удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Онколог Андрей Павленко сообщил, что шансов на спасение у него больше нет. На своей странице в Facebook он написал, что его жизненный путь завершается. Несмотря на операции и позитивную динамику, болезнь оказалась коварнее.
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Боровшийся с раком желудка хирург-онколог Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

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Борющийся с раком онколог из Петербурга признал, что у него нет шансов

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«Мне просто не повезло». Петербургский онколог - автор блога о борьбе с раком, который сам боролся с болезнью, попрощался с друзьями

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«Мой путь завершается»: онколог, боровшийся с раком, написал прощальное письмо

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Петербургский онколог не смог справиться с раком и написал прощальное письмо

Neva.Todayвчера в 15:40

Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко, который с 2018-го года борется с раком желудка, написал прощальное письмо

КП - Санкт-Петербургвчера в 16:19

Андрей Павленко: Я всегда был для семьи надежной опорой и защитой

МР7.рувчера в 15:52
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Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
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Буквально с пеленок малыш борется со страшным заболеванием — опухолью ствола головного мозга.
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Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
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Напомним, сборная России в заключительном матче групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею одержала разгромную победу над Германией со счетом 6:1. Благодаря этому команде удалось занять третье место в группе B и выйти в плей-офф турнира.
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С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
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Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
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Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

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Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Путин поздравил с днем рождения Григоровича

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Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
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В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
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Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
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В США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике

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В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

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Названа особенность новогоднего обращения Путина

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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

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