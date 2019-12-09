Лидеры «нормандской четверки» прервали саммит ради отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Встреча лидеров России, ФРГ, Украины и Франции длилась чуть больше двух часов, затем Путин и Зеленский удалились на двусторонние переговоры.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

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Спорт WADA запретило России выступать на Олимпиадах В ведомстве добавили, что поднимать флаг РФ на крупных спортивных событиях нельзя еще на протяжении 4 лет.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

Политика Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.

Общество Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Футбол Словацкий форвард отказался переходить в ЦСКА Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик получил предложение о переходе в московский ЦСКА.