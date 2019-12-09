Политика
ФАН«Нормандская четверка» прервала саммит ради встречи Путина с Зеленским
Лидеры «нормандской четверки» прервали саммит ради отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Встреча лидеров России, ФРГ, Украины и Франции длилась чуть больше двух часов, затем Путин и Зеленский удалились на двусторонние переговоры.
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Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
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Проститутка из Казахстана украла у сахалинца 213 тысяч рублей
В дежурную часть областного центра обратился гражданин. Мужчина сообщил, что с его карты пропали 213 тысяч рублей.
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Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
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Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Спорт
WADA запретило России выступать на Олимпиадах
В ведомстве добавили, что поднимать флаг РФ на крупных спортивных событиях нельзя еще на протяжении 4 лет.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Футбол
«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой
Политика
Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже
В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
Гаджеты
У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp
В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
Общество
Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью
Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
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Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4
Политика
Названо время встречи Трампа с Лавровым
Авто
General Motors окончательно уходит из России
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Политика
Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины могут общаться на любом язык, включая и русский.
Футбол
Словацкий форвард отказался переходить в ЦСКА
Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик получил предложение о переходе в московский ЦСКА.
Общество
Астролог составила карьерный гороскоп для знаков зодиака на 2020 год
Астролог из Волгограда Ирина Лавочникова рассказала, чего ожидать разным знакам зодиака в сфере профессиональной деятельности в следующем году.
Политика
Глава Оренбурга подал в отставку
Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Политика
Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине
Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе», передает корреспондент РБК.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»
По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.