Политика

ФАНФАН«Нормандская четверка» прервала саммит ради встречи Путина с Зеленским

Лидеры «нормандской четверки» прервали саммит ради отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Встреча лидеров России, ФРГ, Украины и Франции длилась чуть больше двух часов, затем Путин и Зеленский удалились на двусторонние переговоры.
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После встречи Путина и Зеленского продолжился саммит в формате «четверки»

РБК16:12

Переговоры Путина с Зеленским завершились

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Песков: «нормандская четвёрка» продолжила переговоры за ужином

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ТАСС15:56

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REGNUM15:58

Переговоры Путина и Зеленского состоятся до начала пресс-конференции по итогам саммита в Париже

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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