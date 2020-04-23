Общество

Вести.RuВести.RuПосле введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей. Столичный градоначальник отметил, что это говорит об эффективности системы, введенной в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Собянин сообщил о снижении потока людей в Москве на 500 тыс. человек

РБК06:55

Собянин отметил эффективность автоматического контроля пропусков в Москве

ТАСС05:14

Поток людей в столице снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Москва 2404:45

Поток людей в Москве снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Интерфакс04:51

Собянин отметил снижение потока людей в Москве

РИА Новости04:48

Собянин отметил эффективность автоматического контроля пропусков

ТВ Центр05:01

Сергей Собянин: Автоматический контроль пропусков в Москве показал свою эффективность

Вечерняя Москва04:42
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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин

Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество

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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
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Происшествия

Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода

В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело.
Lenta.ru 08:32
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Происшествия

Бывший депутат Волчек задержан за вымогательство 8 млн рублей

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ними следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве.
РЕН ТВ 04:51
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Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Политика

Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине

Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов

Lenta.ru 05:53
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Общество

Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу

Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
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Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда

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Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
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Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
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СБР принял решение о созыве внеочередной конференции

Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
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Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей

Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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