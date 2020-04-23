Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей. Столичный градоначальник отметил, что это говорит об эффективности системы, введенной в городе из-за ситуации с коронавирусом.

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

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