Общество
Вести.RuПосле введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей. Столичный градоначальник отметил, что это говорит об эффективности системы, введенной в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить199
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин
Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ 07:17
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода
В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело.
Lenta.ru 08:32
Происшествия
Бывший депутат Волчек задержан за вымогательство 8 млн рублей
Волчек и Плиев были задержаны и доставлены в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ними следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве.
РЕН ТВ 04:51
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика
Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине
Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 08:45
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда
Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Политика
Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
Общество
«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджерам на 40%
Авиакомпания «Аэрофлот» сократила зарплату топ-менеджменту компании на 40%, сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя перевозчика Михаила Демина.
Urbc.Ru 08:22
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
РИА Новости 08:04
Биатлон
СБР принял решение о созыве внеочередной конференции
Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
Газета.Ru 05:40
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14