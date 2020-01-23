Общество

РБКРБКПосле ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
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Санкции США привели к «Северному потоку-2» судно-инспектора

Деловое.ТВ01:59

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM03:11

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Piter.tv02:21

«Северный поток – 2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Известия03:20

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru01:53

После ввода санкций США «Северный поток - 2» посетило судно-инспектор

Московский Комсомолец01:15

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

РБКвчера в 23:00
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Политика

Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
Политика

Владимир Путин прибыл в Израиль

Вести.Ru 03:16
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Происшествия

В России госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Оба госпитализированных прилетели в Пулково из Китая.
Рифей-Пермь вчера в 11:40
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 11:19
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Автоновости дня вчера в 22:32
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия

В Бурятии два года насиловали учениц школы-интерната

В Мухоршибирском районе Бурятии задержали 18-летнего юношу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних учениц коррекционной школы-интерната.
REGNUM вчера в 05:41
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян рассказал о здоровье Маргариты Симоньян

Вечерняя Москва вчера в 12:39
Здоровье

В Башкирии введут доплату врачам за переубеждение беременных женщин

В Башкирии врачи станут отговаривать женщин делать аборты.
Профиль вчера в 07:51
Авто

Новый Citroen С4 Cactus впервые вышел на тесты

Обновленный Citroen С4 Cactus удалось сфотографировать во время прохождения испытаний.
Car.ru вчера в 05:49
Общество

Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже.
Lenta.ru 01:30
Спорт

WADA временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.
Известия вчера в 13:59
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала ее квартиру

Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы спустя почти пять лет после ее смерти. Внутри все осталось нетронутым.
Lenta.ru 03:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде

Инсайдер рассказал Daily Mail, что Меган Маркл в Канаде круглосуточно охраняют три британских телохранителя-полицейских и три канадских.
Lisa.ru вчера в 13:00
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
ЖКХ

Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
REGNUM вчера в 12:55
Происшествия

Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

Российская газета 02:44
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС вчера в 03:13
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