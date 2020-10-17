После выборов в США доллару прогнозируют обвал
В конце года доллар может серьезно поколебаться в связи с выборами президента США, утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, сообщает Экономика Сегодня. Уточняется, что американская валюта может резко подешеветь.В источнике
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«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США
В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новостивчера в 01:00
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