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Журналистская правда
Журналистская правда

После выборов в США доллару прогнозируют обвал

В конце года доллар может серьезно поколебаться в связи с выборами президента США, утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, сообщает Экономика Сегодня. Уточняется, что американская валюта может резко подешеветь.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Назван прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ruвчера в 12:07
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новостивчера в 01:00
ГЛАС.RU

Доллару предрекают падение после выборов президента США

ГЛАС.RUвчера в 07:58
Центральная Служба Новостей

Доллару предрекают падение после выборов президента США

Центральная Служба Новостейвчера в 06:43
Shraibikus News

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Shraibikus Newsвчера в 05:18
Evo-rus.com

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

Evo-rus.comвчера в 05:06
Экономика сегодня

«Голубая волна» обрушится на доллар в случае победы Байдена на выборах

Экономика сегоднявчера в 09:40

Маркони заявил, что продюсеры «Ледникового периода» продвинут Бузову до финала шоу

Ведущий шоу поинтересовался у артиста, есть ли вероятность, что таких больших звезд, как например, Ольга Бузова руководство программы может намеренно продвигать до финала.
Маркони заявил, что продюсеры «Ледникового периода» продвинут Бузову до финала шоу
CT news14 октября в 11:19

Полина Максимова получила награду в Канне за роль в российском сериале

Российская актриса Полина Максимова удостоена награды международного фестиваля Canneseries во французском Канне за роль в сериале «257 причин, чтобы жить», передает в четверг пресс-служба сервиса Start.
Культуромания15 октября в 04:25

На Урале начали проверку информации о принудительной стерилизации женщин в пансионате

Министерство социальной политики Свердловской области организовало проверку "Уктусского пансионата" для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге после появления информации о нарушении прав женщин в нем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.
ТАССвчера в 16:13

World of Warcraft перестал запускаться на некоторых старых видеокартах

Разработчики обещают решить эту проблему в течение двух недель У геймеров, чьи компьютеры оснащены слабыми видеокартами, возникают проблемы с запуском игры «World of Warcraft» после релиза препатча дополнения Shadowlands.
Центральная Служба Новостейвчера в 09:46

Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2

В мультимедийных вычислениях 16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит аналогичный Ryzen 9 3950X в 1,25 раза; 12-ядерный Ryzen 9 5900X превосходит Ryzen 9 3900X в 1,35 раза, а 8-ядерный Ryzen 7 5800X опережает прошлогодний Ryzen 7 3800X в 1,42 раза.
3DNewsвчера в 09:59

Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС16 октября в 14:06