с чего всё началось

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН. Об этом в соцсети Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По данным СМИ, зал во время выступления Лаврова был полон.

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

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