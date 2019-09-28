Политика

ФАНФАНПосле выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН. Об этом в соцсети Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По данным СМИ, зал во время выступления Лаврова был полон.
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с чего всё началось
Фотографию, на которой изображен Лавров и ожидающие своей очереди для встречи с ним, на своей странице в Facebook
 разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Фото: очередь выстроилась к Лаврову после его выступления в ООН

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