РБКПосле запрета на поставки продукции в Евросоюз металлурги рассчитывают на рынки ВостокаРоссийские предприятия черной металлургии должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год.РБКПо данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021 году импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции.РБКВ список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб.РБКГлава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что перенаправление плоского проката не должно составить проблемы для российских сталелитейщиков.Газета.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuПодробнее о событииРБК: после запрета на поставки продукции в ЕС металлурги рассчитывают на рынки ВостокаГазета.Ru18:08После запрета на поставки продукции в Евросоюз металлурги рассчитывают на рынки ВостокаРБК17:04Показать все источникиОценить16Поделиться