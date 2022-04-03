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После запрета на поставки продукции в Евросоюз металлурги рассчитывают на рынки Востока

Российские предприятия черной металлургии должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год.
РБК
По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021 году импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции.
РБК
В список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб.
РБК
Глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что перенаправление плоского проката не должно составить проблемы для российских сталелитейщиков.
Газета.Ru

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РБК: после запрета на поставки продукции в ЕС металлурги рассчитывают на рынки Востока
Газета.Ru18:08
После запрета на поставки продукции в Евросоюз металлурги рассчитывают на рынки Востока
РБК17:04
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