с чего всё началось

На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов. Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения. Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 343

Здоровье Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии. 423

Общество Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег Оказалось, что для счастья гражданам нужно около 155 тыс. рублей в месяц — это самая низкая сумма за последние пять лет. 2

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 1

Экономика Алексей Мишенин оказался самым богатым зампредом правительства Бурятии Евгений Луковников Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников показал доход в 2019 году в размере 2,4 млн рублей – ровно такой же доход, как и в 2018 году.

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 516

Происшествия В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе. 1

Политика Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6. 58

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,7K

Общество Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Здоровье Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. 6

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,6K

Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. 53

Общество Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов. 2

Общество В Великобритании продлили карантин на три недели Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выполняющий обязанности премьера во время отсутствия выздоравливающего от COVID-19 Бориса Джонсона сообщил о продлении карантина на три недели, пишет РИА Новости. 7

Общество Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. 2

Общество В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб. 2