Коронавирус
Газета.RuОт коронавируса умер режиссер Александр Радов
На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов. Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения. Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь», — указано в сообщении организации в Facebook.RT на русскомвчера в 19:03
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Коронавирус забрал Александра Радова – яркого обозревателя «Комсомолки» эпохи перестройки
Комсомольская правдавчера в 18:30
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Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Мединского исключили из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ вчера в 15:37
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Znak.com вчера в 11:14
Здоровье
Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах
Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии.
Вечерний курьер вчера в 03:00
Общество
Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег
Оказалось, что для счастья гражданам нужно около 155 тыс. рублей в месяц — это самая низкая сумма за последние пять лет.
Известия вчера в 18:10
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
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Lenta.ru вчера в 18:09
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Экономика
Алексей Мишенин оказался самым богатым зампредом правительства Бурятии
Евгений Луковников Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников показал доход в 2019 году в размере 2,4 млн рублей – ровно такой же доход, как и в 2018 году.
Байкал-Daily вчера в 22:56
Происшествия
Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области полковника Росгвардии.
Компания вчера в 05:00
Кино
Умер актер, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»
Mockva.ru вчера в 14:59
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Происшествия
В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами
Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM вчера в 12:52
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции
Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС вчера в 22:02
Общество
Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса
Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов.
Известия 00:08
Происшествия
Самолет МиГ-31 разбился в Казахстане
Известия вчера в 11:25
Общество
В Великобритании продлили карантин на три недели
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выполняющий обязанности премьера во время отсутствия выздоравливающего от COVID-19 Бориса Джонсона сообщил о продлении карантина на три недели, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 15:47
Происшествия
ФСИН сообщила о заказном характере бунта в колонии в Ангарске
Бунт в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск, который произошел 10 апреля, носил заказной характер.
РБК вчера в 05:45
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском вчера в 14:25
Общество
В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса
Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51